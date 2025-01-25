Вашингтон, 25 января, 2025, 23:30 — ИА Регнум. В команде президента США Дональда Трампа возникли разногласия по вопросу введения пошлин на товары из зарубежных стран. Об этом говорится в публикации издания Politico.

Global Look Press

«Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — утверждает автор материала со ссылкой на три источника, приближенных к администрации Трампа.

По мнению источников, Трамп пока не занялся введением пошлин, что говорит о том, что президент пока окончательно не определился с вопросом. Один из собеседников издания утверждает, что универсальные пошлины могут быть введены в течение ближайших месяцев. Politico отмечает, что неясность по данному вопросу указывает на то, что Трамп в настоящий момент обсуждает эту тему со сторонниками и противниками введения пошлин.

Кроме этого, другой источник рассказал изданию, что сотрудники администрации Трампа уже связались с представителями отраслей, которые могут затронуть последствия введения пошлин, чтобы оценить потенциальное влияние такого решения.

Как передавало ИА Регнум, 26 января Трамп заявил, что сразу после вступления в должность введёт всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины. На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, из Китая — 60%. После инаугурации, подписывая свои первые указы, Трамп подтвердил, что с 1 февраля пошлины для Мексики и Канады составят 25%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы.

В этот же день, 21 января, Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% против стран БРИКС. По его словам, страны — члены объединения не оставили Вашингтону выбора, намереваясь ввести в международные расчёты новую валюту вместо доллара.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин в беседе с ИА Регнум назвал слова Трампа о пошлинах против БРИКС посягательством на национальный суверенитет стран объединения.