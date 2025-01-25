Тель-Авив, Израиль, 25 января, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, вероятно, встретятся в Вашингтоне в первой половине февраля. Об этом 25 января сообщает телеканал N12.

Global Look Press

Уточняется, что встреча президента США с израильским премьером может состояться до завершения первого этапа сделки между ХАМАС и Израилем по освобождению заложников из сектора Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ХАМАС 25 января освободил вторую партию израильских заложниц — четырёх женщин-военных Карину Арьев, Даниэль Гильбоа, Ниму Леви и Лери Элбаг. Израильтянки вернулись домой в соответствии с соглашением о перемирии. Первая партия заложниц была освобождена 19 января — в день заключения соглашения. В обмен на трёх израильтянок Тель-Авив освободил 90 палестинцев.

Власти Израиля будут предпринимать усилия по возвращению заложников из сектора Газа, пока не получат всех израильтян, оказавшихся там, заявил 19 января президент еврейского государства Ицхак Герцог. По его словам, речь идёт как о живых заложниках, так и о телах тех, кто погиб после плена.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложника.