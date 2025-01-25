Москва, 25 января, 2025, 23:01 — ИА Регнум. В Москве обновились правила пользования метрополитеном, изменения коснулись в том числе правил провоза животных и средств индивидуальной мобильности. Об этом 25 января сообщила пресс-служба департамента транспорта российской столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы сделали ваши поездки еще безопаснее и комфортнее, обновив правила пользования метро», — сказано в Telegram-канале департамента.

Там рекомендовали не открывать двери вагонов во время движения и остановок, а также не препятствовать их открытию и закрытию на станциях. Пассажирам также напомнили, что входить и выходить в вагон можно только после полного открытия дверей.

Для соблюдения чистоты в метрополитене пассажиров призвали перевозить велосипеды и средства индивидуальной мобильности, за исключением детских, в чехлах и упаковках.

Кроме этого, ради безопасности рекомендовано не передвигаться по территории метро на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, сегвеях, гироскутерах, моноколёсах, мотоциклах, мопедах и других средствах индивидуальной мобильности.

Департамент также призвал слушать музыку и смотреть видео в наушниках, а также не курить в метро, не использовать электронные устройства и устройства для нагревания табака.

«Чтобы сделать поездки с вашими хвостатыми ещё безопаснее и комфортнее, перевозите животных и птиц в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке — они на работе, сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров», — рекомендовали в столичном департаменте.

Как передавало ИА Регнум, 16 января мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыли в столице современный городской вокзал Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). По словам мэра, в 2025–2026 годах планируется реализация 15 различных мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры совместно с РЖД. Собянин добавил, что на всех четырех МЦД в течение двух лет завершат обновление подвижного состава.

10 января Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь из них уже открыли в 2024 году, ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет. Он добавил, что в 2025 году будет продолжаться проектирование новой Бирюлёвской линии метро, на которой должно быть построено ещё 10 станций.