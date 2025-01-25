Киев, 25 января, 2025, 21:44 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа на самом деле нет реального плана прекращения конфликта на Украине. Об этом 25 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Он (Трамп. — Прим. ред.) делает месседж прямой, и он не предупреждает, он просто говорит, что действительно хочет закончить конфликт. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей», — заявил он в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали.

По словам Зеленского, на сегодняшний день Трамп не может знать всех деталей о том, чем всё закончится.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. Кроме того, он заверил, что работает над прекращением конфликта, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

23 января Трамп назвал Зеленского виновником продолжения конфликта на Украине. Он отметил, что конфликт продолжается только из-за того, что глава киевского режима захотел повоевать.

21 января газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

Трамп 21 января подписал указ о приостановке на 90 дней оказания американской помощи Украине и другим странам. Он также отметил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву.