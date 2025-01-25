Берлин, 25 января, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Около 100 тыс. человек в Берлине вышли на протестную акцию против деятельности оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающей за депортацию нелегальных мигрантов. Об этом 25 января сообщила немецкая газета Bild.

Global Look Press

По информации издания, протестующие собрались возле Бранденбургских ворот. Они заявили, что выступают против АдГ, так как не приемлют «правого экстремизма».

Протестные акции также прошли в ряде других немецких городов. В Кёльне в демонстрации участвовали 20 тыс. человек. Также 9 тыс. активистов вышли на митинг в городе Галле в федеральной земля Саксония-Анхальт, где прошло предвыборное мероприятие АдГ.

Как передавало ИА Регнум, на мероприятии «Альтернативы для Германии» по видеосвязи выступил американский бизнесмен Илон Маск. Он обвинил правительство ФРГ в агрессивном подавлении свободы слова, а также призвал немцев перестать ощущать вину за своё прошлое.

20 января газета Zeit заявила, что около 100 депутатов бундестага выступают за запрет АдГ. Они считают, что партия ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, инвалидов и «лиц с негетеронормативной сексуальностью», а также планирует создать националистическое государство и преуменьшает преступления нацизма.