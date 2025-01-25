Курск, 25 января, 2025, 21:17 — ИА Регнум. Руководство Курской области обязательно рассмотрит поднятые жителями приграничья вопросы о введении комендантского часа, льготном кредитовании, оформлении жилья и помощи предпринимателям. Об этом 25 января сообщил врио губернатора региона Алесандр Хинштейн.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он рассказал, что встретился с жителями трёх приграничных районов. Пообщаться с врио губернатора пришли более 1 тыс. человек, разговор продлился почти пять часов. Обсуждали вопросы, собранные инициативными группами.

«Подготовлен перечень из 52 проблемных вопросов. Большинство из них не имеет аналогов, и нам придётся вместе вырабатывать решения, которых раньше просто не существовало. Все они потребуют времени», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что у жителей также возникло много уточняющих вопросов. Самые главные задачи на сегодня — компенсация аренды жилья и восстановление пострадавших домов и инфраструктуры. Также встал вопрос, как реализовать сертификаты на жильё, его на всех не хватает. Для решения этой проблемы в регионе будут наращивать темпы строительства.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Хинштейн сообщил о создании координационного совета по решению проблем жителей, проживающих в приграничье. В него кроме чиновников вошли представители силовых структур, надзорных органов и инициативные группы граждан из вынужденных переселенцев. Власти региона не влияли на формирование этих групп, подчеркнул врио губернатора.

13 января Хинштейн запретил подчинённым на своих страницах в соцсетях удалять комментарии пользователей или закрывать возможность для комментирования. Он призвал отвечать в том числе на неприятные вопросы, если они корректно сформулированы. Врио губернатора разрешил убирать только заявления с оскорблениями, дискриминационными высказываниями и нецензурной бранью.