Монако, 25 января, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Ренном» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Global Look Press

Победный гол в составе «Монако» забил российский полузащитник Александр Головин на 56-й минуте матча. Этот мяч стал для него третьим в текущем сезоне французского первенства.

У «Монако» также отличились хавбек Магнес Аклиуш и форвард Мика Биерет. В составе «Ренна» точными ударами отметились защитник Махамаду Нагида и нападающий Амин Гуири.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября российский вратарь Матвей Сафонов провёл первый «сухой» матч за «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции с «Лансом», в тот день ПСЖ победил со счётом 1:0.