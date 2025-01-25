Братислава, 25 января, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, поддерживая протестующих в Словакии, вмешивается во внутренние дела страны. Об этом 25 января заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на телеканале STVR.

Global Look Press

Зеленский ранее опубликовал в соцсети X снимок с акции протеста гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана. Под фото он написал: «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

«Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии, ещё раз: треть людей, которые ходят на протесты, — это украинцы, которые шумят против словацкого правительства», — заявил Фицо.

Он добавил, что украинское телевидение пытается выставить происходящее таким образом, будто в Словакии началось падение системы. По словам премьера, протестующих вывели на улицы, создав ложные страхи, будто действия властей грозят исключением страны из ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 25 января Фицо также призвал граждан не участвовать в «зверствах», которые устраивают оппозиция, неправительственные организации, получающие деньги из-за рубежа, и иностранные инструкторы. Власти Словакии готовят списки граждан других государств, дестабилизирующих ситуацию, чтобы выслать из страны.

24 января в ряде словацких городов прошли массовые акции протеста под лозунгом «Словакия — Европа». Их участники выступили против политики правительства и потребовали отставки Фицо. Одним из организаторов является объединение «Мир Украине».