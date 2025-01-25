Черкесск, 25 января, 2025, 20:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии шесть человек не встали во время исполнения гимна России на спортивном мероприятии, их привлекли к административной ответственности. Об этом 25 января сообщила пресс-служба МВД по республике.

Кадр из видео

«В ходе проведения спортивных соревнований в Черкесске выявили факты, когда участники спортивного мероприятия целенаправленно не встали во время исполнения гимна Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении шестерых граждан составили административные протоколы по ст. 17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации»).

В ведомстве добавили, что с правонарушителями провели разъяснительную беседу о недопущении подобных случаев.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года во время исполнения российского гимна в школе № 33 в Нальчике начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарии и многодетные матери не встали со своих мест. Более того, некоторые дети при исполнении гимна затыкали уши. На видео, распространённом в соцсетях, видно, как несколько женщин и мужчина демонстративно не встали со своих кресел под исполнение гимна, в то время как большинство других родителей выпускников поднялись.

Позднее не вставшие во время звучания гимна России попытались оправдать свой поступок. Так, муж одной из женщин Андзор Халилов рассказал ИА Регнум, что у его супруги «варикоз и ей тяжело вставать». Также мужчина заверил, что его дочь-выпускница стояла во время гимна. Он заявил, что не понимает ажиотажа и скандала вокруг этого случая, ведь в республике якобы никогда не вставали под гимн России в школах, потому что «никто с раннего возраста не приучает к этому детей».

Позднее мировой суд в Нальчике оштрафовал на 3 тыс. рублей каждого из восьмерых жителей Кабардино-Балкарии, не вставших во время исполнения гимна России.