Будапешт, 25 января, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал премьер-министра Польши Дональда Туска агентом американского бизнесмена Джорджа Сороса после его угроз венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

Global Look Press

«Может, агенту Сороса, это трудно понять, но, когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии, мы представляем венгерские интересы <…> потому что для нас Венгрия на первом месте», — написал он в Facebook (принадлежит корпорация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто добавил, что Венгрия не готова продолжать платить за чужие конфликты и не позволит никому ставить под угрозу безопасность своего энергоснабжения.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 января Орбан отметил, что потери Венгрии из-за антироссийских санкций Евросоюза составили €19 млрд. Премьер страны также обратился к ЕС с просьбой приостановить введение ограничений в отношении России.

25 января Туск заявил, что Орбана ждут ответные меры в случае отказа подписывать продление антироссийских санкций. Он уличил венгерского коллегу в якобы сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным и обвинил его в том, что тот может выбрать сторону России и пойти против Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Туска в адрес Орбана, заявила, что это происходит, потому что «такая западная демократия».