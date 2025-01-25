Санкт-Петербург, 25 января, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 25 января и завершилась со счётом 3:2.

Алексей Даничев/РИА Новости

В составе СКА шайбы забросили нападающий Захар Бардаков на 21-й минуте, защитник Илья Карпухин на 30-й и форвард Арсений Грицюк на 34-й.

У «Салавата Юлаева» отличились форварды Джош Ливо на 25-й минуте и Шелдон Ремпал на 60-й.

На сегодняшний день СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 59 очков после 48 матчей. «Салават Юлаев» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 64 очками после 48 игр.

Как передавало ИА Регнум, 25 января московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2. Причём по ходу встречи «красно-белые» уступали лидеру чемпионата со счётом 0:2.