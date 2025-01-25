Москва, 25 января, 2025, 20:11 — ИА Регнум. В Москве 25 января началась четвёртая оттепель с начала первого месяца года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что столичная погода к концу января выше климатической нормы более чем на пять градусов. Она только на один градус отстаёт от графика рекордно тёплого января 2020 года.

«Прим этом последние дни первого месяца 2025 года ожидаются существенно тёплее не только того рекордного января, но и беспрецедентными во всей погодной истории мегаполиса», — написал он в Telegram-канале.

Согласно прогнозам центра, температура воздуха в Москве днём в конце месяца будет колебаться от +3 до +6°С. Это больше многолетних показателей на 9–11°С.

Есть вероятность, что в столице будут побиты сразу пять суточных рекордов максимальной температуры воздуха. 27 января возможно, что температура побьёт рекорд, зафиксированный в 1914 году. Также начало февраля тоже может отметиться температурным максимумом.

Как передавало ИА Регнум, 20 января ботанический сад Москвы сообщил, что в «Аптекарском огороде» под открытым небом зацвели первые в этом году подснежники. Цветы были замечены возле главного входа в Теневом саду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января отметил, что 2024 год оказался наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений, начатой в 1850 году. 22 июля среднесуточная температура на Земле составляла 17,16 градуса, и этот день стал самым жарким с начала мониторинга погоды.