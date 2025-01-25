Сан-Паулу, Бразилия, 25 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Молния не менее шести раз ударила в киль Airbus A350K, который стоял на стоянке в международном аэропорту Сан-Паулу Гуарульос. Об этом 25 января сообщил портал AirLive.

Кадр из видео

Уточняется, что после инцидента лайнер British Airways, готовившийся вылететь в Лондон, был задержан. Инженеры осмотрели точку входа разряда в хвостовой части и проверили фюзеляж на возможную точку выхода, которая могла повредить обшивку.

Убедившись в исправном функционировании всех систем борта, специалисты дали ему добро на вылет. Задержка составила около часа. Лайнер уже успешно приземлился в британской столице.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря прошлого года в Бельгии в один день в два самолёта ударила молния. Одним из них был следовавший в Египет пассажирский, вторым — грузовой, направлявшийся в Катар. Пассажирскому лайнеру TUI пришлось вернуться в аэропорт Брюсселя в качестве меры предосторожности, ни один из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Грузовой самолёт продолжил свой путь в Доху.

В июле пассажиры, которые должны были лететь из Новосибирска в Москву на самолёте авиакомпании S7, были доставлены альтернативным воздушным судном из-за обнаруженного на корпусе следа от молнии. Точку входа выявили во время предполётного осмотра. После этого борт вывели из расписания и передали техническим специалистам, пересадив пассажиров в резервный лайнер.