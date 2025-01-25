Москва, 25 января, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что военная помощь Украине со стороны США продолжается, могут быть связаны с желанием продемонстрировать свои устойчивые позиции в преддверии возможных выборов президента страны. Об этом в субботу, 25 января, заявил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press

Глава киевского режима, комментируя указ Госдепартамента США об ограничении работы по всем направлениям иностранной помощи, заявил, что военная помощь Украине не приостановлена. Однако Зеленский добавил, что знает об остановке программ гуманитарных и для институций, но сфокусирован он конкретно на военной помощи.

«Вполне возможно, Зеленский заинтересован в том, чтобы показать, насколько прочны его позиции. Мы все знаем, что он трижды просился на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, но ему никто не разрешил туда поехать. Это же влияет на авторитет, на его позиции внутри государства. И надо учитывать тот факт, что он в какой-то степени готовится к выборной кампании», — рассказал военный эксперт.

Кошкин допустил, что подобная риторика главы киевского режима может быть отнесена к предвыборной борьбе. Специалист считает, что Зеленский вовсе не стесняется прибегать к таким ходам, как это отчасти делал и Трамп, — сгущать краски.

«Тут очень много вариантов. Во всяком случае ещё до вступления Трампа в должность мы знаем, как много было отправлено денег, вооружения и боеприпасов на Украину. Какой транш, от какого числа, кто отправлял — это требует разбирательств», — сообщил собеседник агентства.

По словам военного эксперта, сейчас в целом сложно делать какие-то однозначные выводы об осуществлении или приостановке поставок, потому что пока есть только поверхностные обрывки информации. Специалист допустил, что по этой теме ещё будут внесены уточнения, но позже, так как такое было уже не раз.

«На сегодняшний день ВСУ находятся на весьма скудном пайке. Наши военнослужащие отмечают снижение интенсивности артиллерийского огня со стороны противника. Есть понимание того, что помощь со стороны западных стран в определённой степени становится не такой активной», — поделился информацией Кошкин.

Собеседник агентства уточнил, что тем не менее киевский режим изыскивает резервы и боевые действия продолжаются, потому что у ВСУ пока что есть чем воевать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января стало известно, что несколько членов палаты представителей конгресса от Демократической партии попросили госсекретаря США Марко Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи США. По словам конгрессменов, такое решение позволит противникам Вашингтона — Ирану и другим — занять это пространство, что угрожает американской стороне подрывом перспективных региональных разработок.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Трамп намеренно уволил ответственных по вопросу по Украине лиц в Пентагоне для разрыва связи с Киевом и проведения аудита. По словам депутата, этим глава Белого дома также прервал поставки оружия Украине и убрал возможность для утечки информации во время грядущего проведения аудита.

Трамп 21 января подписал указ о приостановке на 90 дней оказания американской помощи Украине и другим странам. Он также отметил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву.

Позднее в этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк выступил с утверждением, что решение нового главы Белого дома о приостановке помощи другим странам якобы не коснётся Украины. Он также признал, что Киев исчерпал утверждённую США помощь, отправленную экс-президентом Джо Байденом.