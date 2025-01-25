Киев, 25 января, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский запретил переговоры с Москвой, чтобы якобы остановить сепаратизм на Украине. Об этом он заявил 25 января.

Global Look Press

По его мнению, до запрета на переговоры с Россией существовало много теневых переговорных площадок, в частности через депутатов Украины, Евросоюза и США, которые он не мог контролировать и которые могли повлиять на независимость страны.

«Я — президент Украины, я — лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — отметил Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД Украины Андрей Сибига в январе 2025 года заявил, что Киев продолжит придерживаться принципа не вести прямой диалог с российским лидером.

25 января Зеленский во время пресс-конференции в Киеве запутался в своём указе, пытаясь рассказать о запрете на переговоры с Россией и допустил фактические ошибки. Он заявил, что Вооружённые силы России «стояли под Киевом», на тот момент когда их там уже не было. Кроме того, в первом пункте документа указано, что вступать в диалог запрещено абсолютно всем, включая самого Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ранее отмечал, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для начала диалога Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.