Вашингтон, 25 января, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отправки на границу с Мексикой тысяч военнослужащих и бронетехники для усиления мер безопасности. Об этом 25 января написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Global Look Press

По данным издания, на южной границе могут быть развёрнуты подразделения морских пехотинцев численностью до 2,5 тыс. человек, бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины.

Кроме того, обсуждается идея проведения «демонстративного марша» боевых машин Stryker, но официального решения о развёртывании этих подразделений не принято.

Отмечается, что в администрации также обсуждают вопросы, связанные с использованием военными силы, их вооружением и взаимодействием с правоохранительными органами в рамках операций по задержанию мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в своей предвыборной кампании пообещал остановить поток мигрантов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска.

22 января американский лидер своим указом приостановил незаконный въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

Куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Томас Хоман 25 января заявил, что по указу президента нелегальных мигрантов будут ежедневно депортировать из страны. Он подчеркнул, что с избранием Трампа на должность главы государства миграционные органы получили полномочия арестовывать любого из 11 млн нелегалов, а не только тех, кто представляет опасность для общества.