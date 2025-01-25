Киев, 25 января, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена вечером 25 января в Киеве и ещё шести регионах Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика страны».

Global Look Press

Сирены звучат в столице Украины, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

25 января российские военные нанесли удары по украинскому военному аэродрому в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Помимо этого, удар также был нанесён по военному объекту в Каневе в Черкасской области.

Ранее, 21 января, сообщалось, что в Киеве на фоне действующего в тот момент режима воздушной тревоги прогремели взрывы. Уточнялось, что взрывы сначала были слышны в районах на левом берегу Днепра, а потом и на правом берегу реки. Помимо столицы сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявляли вечером 18 января. В тот же день об опасности предупреждали жителей ещё семи регионов.