Москва, 25 января, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о западной демократии, после того как премьер-министр Польши Дональд Туск начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану за его отказ подписывать продление санкций против РФ. Ироничный комментарий дипломат опубликовала 25 января в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее Туск предупредил Орбана, что его ждут ответные меры в случае отказа подписывать продление антироссийских санкций. Польский премьер уличил венгерского коллегу в якобы сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным и обвинил его в том, что тот может выбрать сторону России и пойти против Европы.

«А потому что такая западная демократия», — коротко написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Орбан отметил, что потери Венгрии из-за антироссийских санкций Евросоюза составили 19 млрд евро. В связи с этим премьер страны обратился к Европейскому союзу с просьбой приостановить введение рестрикций в отношении РФ.

В декабре Орбан заявлял, что Евросоюз должен как можно быстрее полностью пересмотреть санкции против России. Он подчеркнул, что Венгрия рассчитывает на отмену «терзающих Европу» антироссийских санкций после окончания конфликта на Украине. По его мнению, после их отмены закончится период инфляции и экономика начнёт «выправляться».