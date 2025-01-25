Берлин, 25 января, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил власти Германии в агрессивном подавлении свободы слова. С этим утверждением он выступил 25 января по видеосвязи перед участниками предвыборного собрания партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»).

Global Look Press

«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно или даже невозможно иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — заявил он.

Маск назвал безумием и тоталитарным подходом то, что немецкие власти якобы отправляют в тюрьму за критику политиков и за публикации в соцсетях. Он также заявил о восхищении партией «АдГ» и призвал перестать ощущать вину за своё прошлое.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Маск резко прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего, что в Европе не приемлет правых позиций. Бизнесмен исказил имя политика так, чтобы назвать его тупицей, а также исказил фамилию для непечатного ругательства, написав: «Позор тебе, Оаф Шитс».

20 декабря 2024 года Маск заявил, что только «АдГ» способна спасти немецкий народ. Шольц ответил, что не согласен с таким мнением, на что миллиардер назвал канцлера некомпетентным дураком и призвал уйти в отставку.