Москва, 25 января, 2025, 19:29 — ИА Регнум. В уголовное дело россиян Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, обвиняемых в теракте на железнодорожном объекте по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, добавили эпизоды минирования военных объектов и атаку дронами на военный аэродром. Информация об этом содержится в документах Басманного районного суда.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Указано, что Косяченко вместе с неустановленными лицами в августе 2023 года направил беспилотники на территорию аэродрома «Шайковка» Минобороны РФ. В июле того же года он вместе с Туриевой заминировал объекты российского оборонного ведомства.

В материалах отмечается, что вину двух россиян подтвердили свидетели, а в деле могут появиться новые фигуранты.

Изначально Туриеву и Косяченко задержали в сентябре 2023 года. Следователи установили, что украинские кураторы через мессенджеры дали им указание совершить теракт на двух объектах железной дороги. В результате одно полотно было подорвано. Указаний на регион в материалах нет. В августе прошлого года им предъявили обвинения. Следователи установили, что Туриева была уроженкой Днепродзержинска, а после распада СССР получила российский паспорт. Косяченко до ареста работал тренером по одному из видов единоборств.

В результате дела объединили в одно производство и назначили взрывотехническую, психолого-психиатрическую экспертизы. Обвиняемые содержатся в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря суд в Ростове-на-Дону приговорил к 22 годам колонии гражданина России Павла Левченко, который летом прошлого года устроил два теракта на железной дороге в Крыму по заданию украинских кураторов и планировал ещё ряд взрывов. Изготовленную своими руками взрывчатку он заложил в районе железнодорожного полотна в посёлке Кировское. 11 июня 2023 года, когда к месту закладки прибыл грузовой состав, Левченко привёл взрывное устройство в действие. Был причинён ущерб в размере 250 тыс. рублей. 27 июня в результате второго взрыва в том же районе был причинён ущерб в размере более 600 тыс. рублей.

В Кировской области в середине ноября силовики задержали подростка, планировавшего диверсию на железной дороге. Представитель украинских спецслужб поручил россиянину поджечь два релейных шкафа. Совершить преступление молодой человек не успел.