Москва, 25 января, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) не связывался с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой, чтобы договориться о вручении перераспределённых медалей. Об этом 25 января заявила спортсменка.

Global Look Press

После автограф-сессии Щербакова ответила отрицательно на вопрос журналистов о попытке ISU связаться для вручения перераспределённых медалей чемпионата Европы 2022 года.

Ранее на чемпионате Европы, прошедшем в Эстонии, в женском одиночном катании первое место заняла Камила Валиева, второе Щербакова, третье Александра Трусова. Однако после дисквалификации Валиевой Щербакова поднялась на первое место.

20-летняя Анна Щербакова ― трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021 годы), чемпионка мира (2021), призёр чемпионатов Европы, она также стала олимпийской чемпионкой Пекина в 2022 в личном первенстве.

Как передавало ИА Регнум, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную с первого места на третье.

7 марта гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган сообщил об исключении Валиевой из сборной России.