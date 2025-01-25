Вашингтон, 25 января, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Пит Хегсет приведён к присяге в качестве нового министра обороны США. Об этом 25 января сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Global Look Press

Отмечается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс привёл Хегсета к присяге в качестве главы Пентагона. По его словам, новый глава минобороны пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Как ранее передавало ИА Регнум, Сенат США утвердил кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона с минимально необходимым перевесом.

Голоса разделились практически поровну, поскольку Хегсета поддержали не все сенаторы-республиканцы. По этой причине в голосование вмешался Вэнс, который по конституции США председательствует в верхней палате конгресса. Он воспользовался своим правом голоса, и кандидатуру Хегсета утвердили.

Хегсет является участником боевых действий, ветераном Вооружённых сил США в звании майора, имеет боевую награду. Офицерское звание получил во время службы в Национальной гвардии штата Миннесота. Работал на телеканале Fox News, является автором нескольких книг. Хегсет возглавлял две организации по защите прав ветеранов. При этом демократы сомневались, что он достаточно квалифицирован для поста главы Пентагона.