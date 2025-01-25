Киев, 25 января, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский запутался в своём указе, пытаясь рассказать о запрете на переговоры с Россией, в том числе с президентом страны Владимиром Путиным. Казус произошел 25 января во время пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду в Киеве.

AP/TASS

Отмечается, что он попытался объяснить, на кого распространяется запрет вести диалог с Россией об урегулировании конфликта, но при этом допустил фактические ошибки в своём указе.

Зеленский пояснил, что издал указ, когда Вооружённые силы России «стояли под Киевом». Помимо этого он подчеркнул, что запретил проводить переговоры только политическим деятелям государства.

«Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил», — указал он.

Тем временем украинское издание «Страна. ua» обратило внимание на то, что в словах Зеленского содержатся неточности. Так, его указ № 679 был издан 30 сентября 2022 года. На тот момент армии России уже не было в Киеве.

Кроме того, в первом пункте документа сказано: «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Это значит, что вступать в диалог запрещено абсолютно всем, включая самого Зеленского.

Ранее, 15 января, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев продолжает придерживаться принципа не вести прямой диалог с российским лидером.

Позже, 23 января, президент США Дональд Трамп заявил, что «Украина готова заключить сделку» с Россией. Ранее он уже утверждал, что якобы Зеленский готов договориться по вопросу украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для начала диалога Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.