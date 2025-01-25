Москва, 25 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Корпорация «Роскосмос» 25 января показала снимок самого крупного в мире айсберга А23А. Фотографию сделали с помощью спутника «Метеор-М».

Global Look Press

«По последним оценкам, площадь айсберга A23А — 3672 кв. км, и весит он почти 1 трлн т», — говорится в Telegram-канале компании.

Айсберг находится в Южном океане, он приближается к принадлежащему Великобритании острову Южная Георгия, который находится на юге Атлантического океана. Координаты на момент съёмки 56°51'14» ю. ш. и 39°32'56» з. д.

Как передавало ИА Регнум, океанограф из Британской антарктической службы Эндрю Мейерс 24 января заявил, что айсберг А23А может столкнуться с островом Южная Георгия. Гигантская глыба льда несколько месяцев была в «ловушке», но теперь он попал в течение, которое несёт его в сторону суши.

Айсберг откололся от Антарктиды в 1986 году, после чего десятки лет оставался почти на одном месте. В 2020 году он начал двигаться, но потом попал в подводную воронку. В декабре 2024 года глыба льда продолжила двигаться на север.