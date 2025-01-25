Братислава, 25 января, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Украина бессмысленно поддалась давлению Запада, который использует её только для противостояния с Россией. Об этом 25 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press

«Украина была поставлена на колени, бессмысленно поддавшись давлению Запада и позволив использовать себя для конфликта с Россией», — отметил он в эфире программы «Субботние диалоги» на телеканале STVR.

Фицо обратил внимание на то, что сейчас в результате Украина оказалась в ужасном состоянии и полностью зависит от помощи Запада.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ о приостановке на 90 дней оказания американской помощи Украине и другим странам. Он также отметил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву.

Госсекретарь США Марко Рубио 24 января подписал распоряжение о немедленной приостановке финансирования практически всех программ иностранной помощи на 90 дней. Директива коснулась ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань, за исключением Израиля и Египта.

21 января газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.