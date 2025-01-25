Астана, 25 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Блогера Дану Орманбаеву, оскорбившую русскоязычную жительницу Казахстана, объявили в международный розыск. Об этом 25 января заявили в правоохранительных органах Алма-Аты.

Global Look Press

Отмечается, что подозреваемую, находящуюся за границей, разыскивают в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни за оскорбление русскоязычной женщины.

«Как ранее сообщалось, следственным управлением департамента полиции города Алма-Аты по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск», — сообщила пресс-служба департамента полиции ТАСС.

Полиция сообщила о наличии скриншотов переписки Орманбаевой с потерпевшей, национальность которой упомянули в нецензурной форме, при этом угрожая расправой.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Telegram-канал Mash сообщил, что жительницу Москвы, которая ранее оскорбительно высказывалась в адрес строителей, проверят по четырём уголовным статьям, включая государственную измену. В сообщении также говорится, что следователи якобы обнаружили её переписку с украинскими радикалами, в которой она заявила о желании сотрудничать со Службой безопасности Украины.

В ноябре Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Джумабоя (Салмона Раджабзоду) (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), который оскорблял русских девушек. Блогера обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.