Херсон, 25 января, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо поддержал его кандидатуру на пост секретаря регионального партийного отделения. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ЕР.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«На мой взгляд, хорошо, когда глава региона и глава партийной организации работают в одном лице. Потому что тогда появляются дополнительные возможности по партийной линии двигать многие процессы», — отметил Медведев.

Он добавил, что в Херсонской области в ЕР состоят почти 8 тыс. человек. Единороссами являются все главы муниципальных образований, партия доминирует в политической жизни региона. Медведев отметил важность работы первичных партийных организаций, так как из Москвы невозможно контролировать всё в регионах.

Сальдо в ходе встречи рассказал, что в области продолжаются восстановительные работы, реализуется программа по восстановлению объектов культурного наследия, за каждым объектом закрепили депутата. Перед партией в регионе стоят серьёзные задачи по развитию мирной жизни, подчеркнул он.

Окончательное решение по кандидатуре Сальдо на должность секретаря примет конференция Херсонского отделения ЕР, говорится на сайте партии.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Херсонской областной думы избрали Сальдо на должность губернатора 23 сентября. Он был врио главы региона с 4 октября 2022 года.