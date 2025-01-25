Москва, 25 января, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Социальная сеть TikTok заработала в России после массового сбоя, который наблюдался в течение 25 января. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

График показывает, что количество жалоб пользователей на сбой в работе соцсети резко уменьшилось после 18:00 мск. Пик сообщений о некорректной работе TikTok пришёлся на утро. Их поток пошёл на спад к 15:00. Роскомнадзор заявил, что о проблемах с сервисом сообщали также пользователи из других стран.

Ранее 25 января сообщалось о массовом сбое в работе этой соцсети. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы — 23%.

Как передавало ИА Регнум, 19 января портал «Сбой.РФ» также сообщал о сбоях TikTok. Это было связано с временной блокировкой соцсети на территории США. Роскомнадзор в тот день заявил, что не зафиксировал изменений в работе сервиса.