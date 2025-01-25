Братислава, 25 января, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Украина никогда не присоединится к НАТО, а со вступлением в Евросоюз у неё возникнут огромные проблемы. Об этом 25 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

IMAGO/Christian Spicker Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у неё будут и огромные проблемы с вступлением в Евросоюз», — отметил он в эфире программы «Субботние диалоги» на телеканале STVR.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Фицо заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо отложить, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта не провалились. Он добавил, что его администрация будет выступать против вступления Киева в альянс. По его мнению, этот шаг слишком рискованный для мировой стабильности.

Ранее Фицо заявил, что, если Украина вступит в НАТО, это может спровоцировать начало третьей мировой войны. Он добавил, что нельзя допускать создания нового «железного занавеса» между Европой и Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года подчеркнул, что выступление Украины в НАТО неприемлемо для России. Он объяснил это тем, что такой шаг станет угрозой её интересам.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из основных условий для мирных переговоров с Украиной будет отказ киевского режима от вступления в НАТО. Кроме того, Киеву необходимо признать российскими территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году.