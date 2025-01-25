Ереван, 25 января, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Армянскую диаспору можно сохранить при условии, что эмигрирующие граждане страны будут продолжать считать своей родиной Армению. Об этом 25 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с общиной в Швейцарии.

Global Look Press

Он подчеркнул, что сейчас в диаспоре наблюдается самый высокий уровень эмиграции. Причём он выше, чем в самой Армении.

«Со временем национальность и гражданство станут более взаимосвязанными. Мы в последнее время часто говорим об эмиграции из Армении, но не говором об эмиграции из диаспоры: из диаспоры эмигрируют больше, чем из Армении», — пояснил Пашинян.

Премьер добавил, что человек может не знать родного языка, культуры, не ассоциировать себя с народом и не любить национальную кухню, но он всё равно остаётся членом диаспоры. Спасти эту общность может помочь только восприятие Армении как родины, заключил Пашинян.

«Сегодня мы теряем диаспору, и единственный вариант её спасения — Республика Армения и восприятие её в качестве родины», — указал он.

В октябре прошлого года Пашинян заявил, что считает проблему эмиграции одной из главных для республики. Он назвал среди её причин сложности с трудоустройством, которые связаны с невозможностью защитить свои права, несправедливость и службу в армии.