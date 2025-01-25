* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Страна, где на данный момент пребывает уехавший из России актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), отказала Москве в правовой помощи. Об этом заявил источник в правоохранительных органах РФ 25 января.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — рассказал источник в беседе с «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Москва направила запрос государству, в котором находится актёр, по оказанию правовой помощи российским следователям. Предположительно, Смольянинов сейчас живёт в Латвии.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Смольянинов эмигрировал в Латвию на фоне спецоперации на Украине. В РФ в отношении него следствие возбудило уголовное дело о дискредитации армии России. В январе 2023 года Смольянинов заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и объявил, что сможет тайно выступить перед украинскими военными.

В РФ суд заочно арестовал актёра на два месяца, в январе 2023 года Смольянинов был включён в список иноагентов, а в мае 2024 года в перечень террористов и экстремистов.