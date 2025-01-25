Москва, 25 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Увидеть 18-метрового дракона смогут посетители ВДНХ в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Об этом 25 января сообщил официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Пресс-служба ВДНХ

Череда мероприятий приурочена также к Годам культуры России и Китая, проводимым в 2024–2025-м. 1 февраля с 17.00 на самом большом катке столицы состоится анимационная вечеринка «Новый год в китайском стиле: «Поймай удачу дракона», в рамках которой зрители увидят танцевальный номер с участием сказочного дракона, одного из главных символов китайской культуры.

Аниматоры в тематических костюмах устроят танцевальные мастер-классы и подарят каждому предсказание на 2025 год.

1 и 2 февраля на площадке между павильоном № 1 «Центральный» и памятником В. И. Ленину будут проводить программу в рамках проекта «Зима в Москве». Гостей пригласят встретить год Зеленой Деревянной Змеи с артистами и принять участие в флешмобе-змейке, символизирующем связь культур и народов России и Китая.

В комплексе «Буран» 1 февраля в 19:00 пройдет экскурсия-лекция «Как и когда праздновать Новый год на других планетах». Посетителям расскажут, как часто люди будут отмечать Новый год, если поселятся на других планетах, а также о том, как гипотетически этот праздник могут справлять жители иных миров. В тот же день в 20:10 проведут экскурсию «Космонавтика Китая», посвящённую развитию пилотируемой космонавтики страны.

1 февраля в 13:00 начнётся тематическая экскурсия «ВДНХ новогодняя», на которой участников ознакомят с китайскими новогодними традициями. Место сбора — у музея ВДНХ. В 18:00 на экскурсии расскажут о земле, огне, воде, металле и дереве, а также объяснят, почему среди них не представлен воздух.

Для поклонников здорового образа жизни проведут мастер-классы по практикам цигун и даоинь. Также они могут освоить игру в го. Занятия пройдут в павильоне № 574 в 11:00.

Театр сказок на ВДНХ с 1 по 16 февраля будет проводить специальные показы интерактивного спектакля «Драконыч в сказочной кругосветке». Дети увидят атмосферу празднования китайского Нового года, а также узнают о традициях страны.

В многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» 1 февраля с 14:00 до 17:00 состоится масштабный праздник с уличными представлениями, шествием с гигантским драконом, театральными зарисовками и анимационной программой для детей. На 18:00 запланировано праздничное световое шоу с изменением подсветки аттракциона.

На ряд мероприятий требуется регистрация, посетить каток и колесо обозрения можно по билетам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в рамках перекрёстных Годов культуры, согласно российскому плану, в обеих странах уже провели свыше 130 мероприятий.

Манежная площадь станет главной площадкой фестиваля празднования китайского Нового года. Все желающие смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров. Кроме того, будут проводиться мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). В шале, стилизованных под пагоды, можно будет попробовать блюда традиционной кухни, такие как утка по-пекински и лапша долголетия, а также приобрести сувениры.