Джезказган, Казахстан, 25 января, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Казахстанские спасатели 25 января ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Джезказган. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ республики.

Кадр из видео

По информации ведомства, на территории предприятия сначала загорелись три автомобиля специального назначения. До прибытия пожарных взорвалась газовоздушная смесь и обрушился один из ангаров.

Спасателям для тушения пожара пришлось использовать теплоотражательные костюмы. Один из расчётов охлаждал соседний резервуар, чтобы защитить его от огня.

«Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м», — говорится в Telegram-канале МЧС.

В ходе инцидента пострадали четверо сотрудников нефтебазы. Их госпитализировали. Специалисты устанавливают причину пожара.

Как передавало ИА Регнум, 12 января начался пожар в одном из зданий Казахстанско-Британского университета. Огонь охватил площади 120 кв. м. В ходе происшествия никто не пострадал.

В ноябре при пожаре на территории бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана погибли три человека. В здании проводили поминальные обеды, возгорание началось из-за взрыва газовоздушной смеси.