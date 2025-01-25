Братислава, 25 января, 2025, 18:23 — ИА Регнум. В Словакии признают только два пола — мужской и женский, и это положение хотят закрепить в конституции страны. Об этом 25 января в эфире программы «Субботние диалоги» заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Я пришёл с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужчину и женщину», — отметил он.

Фицо подчеркнул, что к такому же мнению пришёл новый президент США Дональд Трамп. Его подход он назвал возвращением к здравому смыслу.

«Никто (в Словакии. — Прим. ред.) не будет вертолётом, лебедем, кошкой или медведем, а будет мужчина или женщина», — заключил премьер.

Помимо этого он положительно отозвался о миграционной политике Трампа, уточнив, что Евросоюзу нужно взять с него пример в борьбе с нелегалами.

Ранее, 21 января, Трамп подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского. В документе уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека, а потому не может являться синонимом концепции «гендерной идентичности».

В тот же день он отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности. По словам Трампа, такая практика может нарушать гражданские права.

20 января глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал «чудовищным ударом» для ЕС признание Трампом двух полов. Он добавил, что американский президент фактически уничтожил систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС.