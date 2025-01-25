Братислава, 25 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Треть участников антиправительственных митингов в Словакии составляют украинцы. Об этом 25 января заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

IMAGO/Global Look Press

«Украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть участников — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — указал он в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо отметил, что потом на украинском телевидении выходят сюжеты про то, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.

Как передавало ИА Регнум, 24 января в ряде городов Словакии прошли многотысячные акции протеста под лозунгом «Словакия — Европа», участники которых заявили о несогласии с политикой властей. Организаторами были оппозиционные партии и объединение «Мир Украине». Они критиковали Фицо в том числе за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и требовали отставки премьера.

21 января Фицо заявил, что в Словакии готовят «майдан». По его информации, оппозиционные силы с опорой на иностранную помощь планируют захватить правительственные здания и создать препятствия для работы правительства. Также он рассказал о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине.

При этом Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ни одна европейская страна не застрахована от «майдана», организованного внешними силами. Он добавил, что даже самые крупные страны Европы сталкиваются с агрессивным вмешательством во внутренние дела.