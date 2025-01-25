Минск, 25 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Работа СМИ на выборах президента Белоруссии проходит очень активно, что подтверждает открытость и демократичность процесса. Об этом 25 января заявила координатор группы международных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«СМИ имеют доступ к разной информации — к информации, которая с точки зрения закона должна размещаться о каждом кандидате, о ходе кампании, также СМИ могут получить комментарии любых лиц», — процитировало её ТАСС.

Абрамченко добавила, что представители ПА ОДКБ будут работать непосредственно на избирательных участках. Наблюдатели проверят их работу, ход кампании, а также пообщаются с гражданами.

Как передавало ИА Регнум, в Белоруссии 21 января стартовало досрочное голосование на выборах президента. Выборы состоятся 26 января. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 25 января сообщила, что наблюдатели от ЦИК не выявили нарушений.

Европарламент при этом 21 января опубликовал проект резолюции с призывом к странам Евросоюза заранее заявить о непризнании президентских выборов в Белоруссии. Также в документе говорится, что в республике необходимо провести «свободные и справедливые выборы».

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко обвинил Европарламент в стремлении раскачать ситуацию в республике. Он отметил, что вполне естественно, когда наблюдатели делятся впечатлениями о ходе выборов, но непонятно, как можно оценивать избирательный процесс, когда он ещё не завершился.