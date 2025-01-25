Варшава, 25 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует очередные санкции против России, то его будут ждать ответные меры. Об этом заявил его польский коллега Дональд Туск в субботу, 25 января.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press Дональд Туск

Туск уличил Орбана в якобы сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что Евросоюз не оставит без ответных мер возможное вето на очередные европейские рестрикции.

«Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент конфликта, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта», — написал премьер Польши на своей странице в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Орбан отметил, что потери Венгрии из-за антироссийских санкций Евросоюза составили €19 млрд. Премьер страны также обратился к Европейскому союзу с просьбой приостановить введение рестрикций в отношении РФ.

22 января агентство Bloomberg заявило, что ЕС не сможет продлить санкции против России, если Орбан не даст на это согласия. Отмечалось, что у Брюсселя пока нет запасного плана для продления антироссийских ограничений в случае, если венгерский премьер не станет давать своего согласия.