Париж, 25 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается сорвать мирные переговоры по Украине, на которые готовы Россия и США. Такое мнение 25 января высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам Филиппо, глава киевского режима сегодня фактически загнан в угол.

«Пока [президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин согласны вести мирные переговоры, <…> [Зеленский] пытается найти тысячу причин отказаться от мира!» — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина провести с ним личную встречу. Он также добавил, что такую встречу с российским лидером нужно провести «немедленно».

Новый глава Белого дома также вновь указал на то, что Зеленский якобы готов к переговорам с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Трамп добавил, что киевский режим потерял много бойцов.

Глава киевского режима 25 января со ссылкой на доклад украинской разведки выступил с утверждением, что Путин якобы намерен манипулировать желанием Трампа урегулировать украинский конфликт.

Ранее в этот же день Путин согласился с тем, что ему необходимо встретиться с новым президентом США. Глава государства также снова напомнил, что Зеленский сам себе запретил вступать в переговоры с Россией.