Москва, 25 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. В 2024 году у выпускников московских вузов наиболее популярными специальностями остались экономика и юриспруденция. Об этом 25 января сообщил официальный портал мэра столицы Сергея Собянина.

Виталий Аньков/РИА Новости

Всего дипломы о высшем образовании получили 194,8 тыс. молодых специалистов. Из них по направлению «экономика и менеджмент» выданы 52,3 тыс., «юриспруденция» — 31,7 тыс. В общей сложности это 43% от всех выпускников. Отмечается, что за последние пять лет популярность двух направлений снизилась на 7,9 п. п.

На рынке труда становятся более востребованы специалисты ИТ-сектора и инновационных дисциплин, поэтому число выпускников по направлению «ИТ и математика» за пять лет выросло в 1,6 раза и достигло почти 20 тыс. человек, или более 10% от общего числа.

На третьем месте оказалась группа «инженерные и технические науки». У молодёжи восстанавливается интерес к таким профессиям, в 2024 году дипломы по этому профилю получили 23 тыс. человек.

Среди инженерных профессий увеличилась популярность высокотехнологичных и инновационных направлений. За пять лет на 78% выросло количество выпускников по специальности «аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «нанотехнологии и наноматериалы» — на 27%, «промышленная экология и биотехнология» — на 26%.

У абитуриентов в 2024 году наибольший прирост зафиксирован на трёх направлениях. На «архитектуру и строительство» было принято 13,8 тыс. студентов, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2019 годом. «Социальные науки» привлекли около 29 тыс. студентов, удвоив показатели за пять лет. На «ИТ и математику» решили пойти 43 тыс. человек — почти в 1,8 раза больше, чем в 2019 году. Общее число поступивших в вузы в Москве в 2024 году за пять лет выросло в 1,5 раза и достигло 327,2 тыс. человек.

Отмечается, что самый высокий конкурс в прошедшем году был на направления «ИТ и математика» — почти 15 человек на место. Наименьшую конкуренцию показали будущие юристы и архитекторы — четыре и пять человек на место соответственно.

Доля бюджетных мест в столичных вузах составила 33%: на бюджете обучался каждый третий студент. Больше всего бесплатных мест выделено на фундаментальные естественно-научные факультеты — более 80%. Наименьшая доля бюджетников среди экономистов-управленцев — лишь каждый десятый.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января президент России Владимир Путин отметил рост уровня образования в стране. По его словам, оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей. Активно развиваются федеральные исследовательские университеты, появляются новые сильные вузы, в том числе негосударственные, добавил глава государства.