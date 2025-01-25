Киев, 25 января, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Украина готова к транзиту азербайджанского газа в Европу вместо российского. Об этом 25 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

Global Look Press

Зеленский уточнил, что не собирается подписывать договор на транзит российского газа взамен истёкшего в январе 2025 года. Он добавил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транспортировку азербайджанского газа через Украину.

«Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но не российский газ», — подчеркнул глава киевского режима.

Зеленский добавил, что его страна может оперативно наладить транспортировку газа в Европу.

«[Можем ли мы] дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить», — заключил он.

Ранее, 25 января, Санду говорила о своей поездки в Киев. Она уточнила, что получила приглашение от Зеленского пообщаться с ним и другими чиновниками на тему сотрудничества по энергетике, безопасности, торговли и евроинтеграции Украины.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности. Тогда же энергетическая компания «Молдовагаз» признала исторический долг перед российской газовой компанией, который составляет $709 млн.

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Украины о прекращении транзита российского газа и отказ Молдавии заплатить долг «Газпрому» стали причиной энергокризиса в Приднестровье. Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет осуществляла поставки природного газа, за счёт которого жил регион.