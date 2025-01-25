Вашингтон, 25 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В команде президента США Дональда Трампа произошёл раскол из-за вопроса введения пошлин. Об этом сообщило издание Politico.

Global Look Press

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал ввести пошлины на все категории импортных товаров в размере 20%. Инаугурация состоялась 20 января, но пока вопрос с пошлинами не решён. Как отмечает издание, вероятно, в команде Трампа нет единства по вопросу о том, когда и как реализовать это решение.

Трамп определённо высказывается по вопросу введения всеобъемлющих универсальных тарифов. Один из источников издания привёл фразу главы государства о том, что универсальные тарифы будут введены в ближайшие месяц-другой.

«Буквально, если вы просто послушаете Трампа — это всё, о чем он говорит», — отметил он.

Другой источник подтвердил, что американский президент «серьёзно относится к универсальному тарифу».

Замглавы администрации президента Стивен Миллер, старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро и кандидат на пост торгового представителя Джеймисон Грир настаивают на введении всеобъемлющих тарифов.

Другие члены команды — кандидаты на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов Скотт Бессент и Кевин Хассетт выступают за постепенное введение тарифов, чтобы не напугать участников рынка и не подстегнуть инфляцию в США.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Трамп заявил, что сразу после вступления в должность введёт всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины. На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, из Китая — 60%. После инаугурации, подписывая свои первые указы, Трамп подтвердил, что с 1 февраля пошлины для Мексики и Канады составят 25%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы.

В этот же день, 21 января, Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% против стран БРИКС. По его словам, страны — члены объединения не оставили Вашингтону выбора, намереваясь ввести в международные расчёты новую валюту вместо доллара.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин в беседе с ИА Регнум назвал слова Трампа о пошлинах против БРИКС посягательством на национальный суверенитет стран объединения.