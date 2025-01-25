Керчь, Крым, 25 января, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Правоохранители временно ввели на Крымском мосту сплошной паспортный контроль в направлении Крымского полуострова. Об этом 25 января сообщил замминистра транспорта региона Александр Овдиенко.

Пресс-служба «Росавтодор»/ТАСС

«Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — написал он в Telegram-канале.

Овдиенко отметил, что ограничительные меры ввели на основании приказа президента РФ Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, в Темрюкском районе Краснодарского края и на Крымском мосту действует бессрочный «жёлтый» уровень террористической угрозы.

Замминистра призвал заранее готовить оригиналы документов, чтобы быстрей пройти ручной досмотр.

Как передавало ИА Регнум, 20 января на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Причины введения ограничений не сообщили.

До этого Крымский мост был перекрыт 26 декабря 2024 года. Движение остановили примерно на час, за это время у подъездов к мосту скопились сотни автомобилей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в тот день объявлял в городе воздушную тревогу.