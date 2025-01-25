Москва, 25 января, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 470 тыс. студентов в возрасте от 16 до 27 лет. Об этом 25 января сообщил официальный портал мэра столицы Сергея Собянина.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В Москве добровольческую деятельность для молодёжи развивает 171 волонтёрский центр на базе вузов, а также 125 центров в ссузах. Каждый из них становится кузницей талантов, где молодые ребята учатся работать в команде, организовывать мероприятия и решать социально значимые задачи. Студенты гуманитарных, технических специальностей — все они разные, но объединяет их любовь к ближним и преданность добрым делам», — отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Согласно данным портала, в 2024 году лидером по количеству часов оказанной помощи — 1,6 тыс.— стал Максим Рыбальченко. В число самых активных добровольцев также вошли Юрий Потолоков и Юрий Афонин — более 1,4 тыс. и 1 тыс. часов соответственно.

Популярно у студентов событийное волонтёрство. С 2014 года в городе сформировали свыше 2 тыс. добровольческих корпусов, неотъемлемой частью которых являются молодые люди. Более тысячи студентов помогали гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Около 2,5 тыс. молодых людей участвовали в проведении Международной выставки-форума «Россия». В 2025 году учащиеся войдут в Международный волонтерский корпус 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Столичные студенты-волонтёры завоевали приз на региональном этапе Международной премии #Мывместе. Был отмечен проект Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина «Послы русского языка в мире», знакомящий иностранных учащихся с русским языком и культурой.

В волонтёрском корпусе штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» трудятся около 5 тыс. студентов. Почти 60 добровольцев московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС) после спецподготовки помогали разбирать завалы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

Волонтёры в сфере охраны здоровья организуют мастер-классы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений. Студенты становятся донорами крови и костного мозга.

В Южном округе столицы студенты колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже украсили белые стены социального дома «Обручевский» захватывающими пейзажами. А волонтёры Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина и технологического колледжа № 24 делали стрижки и укладки пенсионерам в хосписе и геронтологическом центре «Восточный».

Студент Московского городского педагогического университета Юрий Потолоков за два года посвятил около 3,2 тыс. часов волонтёрским проектам социальной и событийной направленности. По его словам, волонтёрство позволяет улучшить жизнь и городе и изменить себя. При этом важно осваивать новые навыки и искать инновационные подходы к решению социальных задач.

Как сообщало ИА Регнум, осенний сезон столичного волонтёрского проекта «Время добра» в 2024 году включал в себя субботники, патриотические и донорские акции, спортивные тренировки и другие мероприятия. В рамках проекта все желающие могли, в частности, помочь животным в городских приютах, разобрать библиотечный архив, связать пледы для недоношенных детей, помочь в приведении в порядок усадьбы Быково и поучаствовать в других мероприятиях.