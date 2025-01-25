Москва, 25 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Причиной смерти советского и российского актёра театра, кино и телевидения Владимира Фоменко стал отёк лёгких. Об этом сообщил его сын Георгий.

кадр из х/ф «Теплое место», производство — Центральное телевидение, режиссер — Вячеслав Бровкин

«К сожалению, позавчера (22 января. — Прим. ред.) Владимира Георгиевича не стало. Отёк легких», — написал он на портале «Кино-Театр. ру».

Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году окончил Институт театрального искусства — ГИТИС. Выступал в Театре на Таганке и Московском театре юного зрителя.

Кроме того, Фоменко снялся в таких кинофильмах, как «Тёплое место», «Тайна предков», «Юдин», «Житейские воззрения кота Мурра» и других.