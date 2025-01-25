Москва, 25 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В Москве суд арестовал пятерых мошенников, которые обманным путём похитили драгоценности и часы у 18-летней жительницы столицы. Об этом 25 января сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По указанию участников орггруппы 18-летняя москвичка вынесла из дома имущество под предлогом его декларирования и передала его криминальным курьерам», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всем фигурантам дела предъявили обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие продолжается. Правоохранители пытаются установить всех фигурантов.

Инцидент произошёл 15 января, когда пострадавшей позвонила девушка и под предлогом замены полиса и записи на флюорографию узнала код доступа к личному кабинету «Госуслуг». После этого потерпевшую запугали уголовной ответственностью и проблемами у родителей.

Затем мошенники принудили её собрать в квартире все драгоценности. Для вскрытия сейфа к ней даже приехал специалист. Украшения и часы жертве приказали передать курьеру. Преступники заявили, что имущество нужно задекларировать, после чего его вернут.

После случившегося девушка рассказала обо всём, и полиция задержала мошенников. Ими оказались 56-летний, 55-летний, 43-летний, 28-летний и 22-летний мужчины.

Ранее, 17 января, мошенники заставили советского разведчика Геронтия Лазовика выбросить в окно 1 млн рублей. Уточняется, что злоумышленник связался с потерпевшим в мессенджере Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и представился мэром Москвы Сергеем Собяниным. Преступник спросил, есть ли у 92-летнего москвича деньги. Пенсионер рассказал, что у него есть сбережения в долларах, после чего его попросили выбросить пачку купюр из окна якобы для проверки.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД РФ рассказало о новой схеме обмана мошенниками детей. Аферисты используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера, просят взрослых предупредить своих детей, что им «позвонят из учебного заведения». Школьников просят сообщить код из СМС, который используют для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».