Марий Эл, 25 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Женщину и двоих детей нашли убитыми в квартире в городе Звенигово в Марий Эл. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«25 января 2025 года в квартире, расположенной в городе Звенигово, обнаружены тела 29-летней женщины и двоих её малолетних детей с ножевыми ранениями», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»).

В расследовании участвуют сотрудники отдела по особо важным делам. Проходит осмотр места происшествия и установление лица, причастного к совершению преступления.

Как сообщил РЕН ТВ, погибли семилетний мальчик и трёхлетняя девочка. Убийство совершил мужчина, который заходил в квартиру. Личность установлена, пока его не задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в Тверской области обнаружили тела четверых детей в возрасте от года до семи лет. По подозрению в убийстве арестовали их отца. Как рассказали соседи, мужчина в последнее время странно и агрессивно вёл себя. После совершения преступления он пытался покончить с собой и умер в больнице.

В Московской области в селе Алабушево под Солнечногорском мужичина 8 января поджёг частный дом, в котором находилась его бывшая жена. Женщина погибла. Совершивший преступление мужчина рассказал, что сделал это из ревности.