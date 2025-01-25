Москва, 25 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по военным аэродромам и складам с беспилотниками на Украине. Об этом 25 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению», — рассказал он.

Конашенков отметил, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ. В общей сложности за сутки ими были атакованы скопления личного состава и техники противника в 132 районах.

Кроме того, российские средства ПВО в течение суток уничтожили три ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 44 беспилотника самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 25 января сообщил, что ВС РФ нанесли удары по аэродрому ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области. Также они нанесли удары по военному объекту в Каневе в Черкасской области.

24 января в интернете опубликовали видео прилётов баллистических ракет по оборонному заводу «Мотор-Сич» в Запорожье. Вспышки от взрывов временно ослепляли видеокамеру, находившуюся на значительном расстоянии от места удара.

Также 24 января Минобороны РФ опубликовало видео удара по украинским позициям авиабомбой ФАБ-1500. Был уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, находившийся возле Новодмитровки в Донецкой Народной Республике.