Москва, 25 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы появилась улица имени Героя Великой Отечественной войны Николая Сечкина. Об этом 25 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Улицей Сечкина стал Проектируемый проезд №4294 в Печатниках. Именно в этом районе после войны жил Николай Иванович. Звание Героя Советского Союза он получил за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Военный также участвовал в Черниговско-Припятской наступательной операции, в освобождении городов Севск и Новгород-Северский, форсировании рек Сев, Десна и Сож. Демобилизован по ранению в 1944-м. После окончания войны районе Печатники работал зубным техником в госпитале. Умер 3 января 2019 года. Героя ВОВ похоронили на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года по распоряжению Собянина один из проспектов в Новой Москве назвали в честь государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, руководителя советской атомной промышленности и одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского. Улицу Лиозновой назвали в честь кинорежиссёра, сценариста и педагога, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой.