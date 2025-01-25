Москва, 25 января, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Московский клуб «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступая по ходу встречи лидеру лиги со счётом 0:2.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Игра проходила на льду московской арены «Мегаспорт» и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились оформивший дубль Александр Пашин (29-я и 36-я минуты), Ансель Галимов (50-я) и Андрей Миронов (58-я, в большинстве).

У ярославцев шайбы забросили канадский форвард Байрон Фрейз (5-я) и нападающий Никита Кирьянов (17-я).

«Спартак» впервые в нынешнем сезоне смог переиграть «Локомотив», в результате этой победы в активе московского клуба стало 62 очка, что позволило ему выйти на второе место в Западной конференции КХЛ. Для ярославской команды это поражение стало вторым подряд, при этом она сохранила лидерство в конференции Запада с 78 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января канадский форвард Брендан Перлини покинул московский «Спартак» после расторжения контракта по инициативе игрока. При этом московский клуб сохранил права на хоккеиста в КХЛ.

«Спартак» 8 января со счётом 5:0 разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на домашней для петербуржцев «СКА-Арене».