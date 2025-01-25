Москва, 25 января, 2025, 16:42 — ИА Регнум. В Восточном административном округе Москвы за пять лет возвели и реконструировали 37 социальных объектов. Об этом 25 января сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Всего с 2020 года на востоке города возвели и реконструировали 37 социальных объектов: образования, спорта, здравоохранения и культуры. При этом инвесторы вложились в обновление и строительство 23 зданий. Развитие социальной инфраструктуры в Восточном административном округе продолжается — сейчас здесь строят еще 12 различных объектов», — процитировал Ефимова сайт Градостроительного комплекса Москвы.

По словам, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, за пять лет в ВАО появилось 16 объектов образования. Инвесторы возвели одну школу и 10 детских садов, в числе которых открытый в 2021 году образовательный комплекс площадью 5,5 тыс. кв. м на 175 дошкольных и 400 школьных мест в районе Гольяново. В настоящее время возводят ещё четыре детских сада суммарно на 700 мест — по одному в районах Измайлово и Гольяново, а также два в Метрогородке.

Также были построены шесть спортивных зданий и сооружений. В частности, в 2023 году инвестор возвёл в районе Новогиреево крупный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше 12 тыс. кв. м. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что Московское среднеспециальное училище олимпийского резерва № 1 получило спорткомплекс с бассейном площадью свыше 5,6 тыс. кв. м на 16-й Парковой улице.

Отдельно реконструировали пять старых советских кинотеатров, ставших многофункциональными районными центрами сети «Место встречи»: «Саяны», «София», «Янтарь», «Киргизия» и «Первомайский».

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году в Москве инвесторы должны построить девять спортивных объектов общей площадью около 77 тыс. кв. м. Одним из них станет комплекс с подземной автостоянкой площадью свыше 14 тыс. кв. м в районе Раменки.